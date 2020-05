नई दिल्ली: गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का कहना है कि गोवा कोरोना फ्री है इसलिए सरकार जल्द ही लोकल टूरिस्ट के लिए राज्य के रास्ते खोल सकती है. उन्होंने कहा कि गोवा के पर्यटन पर ज्यादा दिन तक कोरोना का प्रभाव नहीं रह पाएगा. इसी के साथ मलिक ने कहा कि गोवा में कोरोना का खतरा न के बराबर है इसलिए पर्यटक यह बिना किसी डर के आएंगे. विदेशी पर्यटकों के बारे में उन्होंने कहा कि विदेशी लोगों को गोवा में आने के लिए अभी परिमिशन नहीं दी जाएगी लेकिन बाद में हालात सामान्य होने पर उनके यह समस्या भी खत्म हो जाएगी. Also Read - Sarkari Naukri 2020: BPSC 31st Judicial Services Recruitment 2020: बीपीएससी न्यायिक सेवा परीक्षा में आवेदन की बढ़ी डेट, इन बातों को ध्यान में रखकर करें अप्लाई

उन्होंने कहा कि गोवा सरकार ने वह सभी कारगर कदम उठाए जो कि कोरोना से लड़ाई के लिए जरूरी थे और इसी की वजह से गोवा आज कोरोना मुक्त है. राज्यपाल ने कहा कि गोवा एक प्रमुख पर्यटक स्थल है इसलिए सभी की निगाहें इसकी तरफ हैं लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि गोवा सरकार लोकल टूरिस्ट के लिए जल्द ही रास्ते खोल सकती है.

गोवा से पहले जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल का पद संभालने वाले सत्यपाल मलिक ने कहा कि जब मैं जम्मू कश्मीर का राज्यपाल था तब मैंने अपने कार्यकाल में 95 हजार शिकायतों में से 93 हजार शिकायतों का निपटारा किया. उन्होंने कहा कि जब लोगों की शिकायतें सुनी जाती थी तो वो सजह महसूस करते थे और लोगों में गुस्सा कम था.

When I was J&K Guv, I opened Raj Bhavan for everyone. All my advisors were tasked to hear people’s complaints once a week. 95,000 complaints were received in my office, I resolved 93,000 of them before coming to Goa. People felt comfortable because of this,anger was low: SP Malik pic.twitter.com/SWBJlNT5rq

