नई दिल्लीः गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि राम मंदिर विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले और इसके बाद पूरे देश में सिर्फ लोग राम मंदिर निर्माण के बारे में ही बात कर रहे हैं. कभी लोग इसकी जगह तो कभी इसके डिजाइन के बारे में डिस्कस करने में लगे हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो इस बारे में सोच रहा है कि भगवान राम की मदद करने वालों को कहां जगह मिलेगी.

गोवा के राज्यपाल ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि राम जी के वनवास के दौरान बहुत से लोगों ने उनकी मदद की थी. उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण में यह भी सोचना चाहिए कि सबरी और केवट जैसे लोग जिन्होंने अहम समय में राम की मदद की उन्हें अयोध्या राम मंदिर निर्माण में कहां जगह मिलेगी.

Satya Pal Malik: I’m yet to hear people demanding idols of Kevat & Shabri (who helped Lord Ram) in Ram Darbar.The day the trust is made for the temple I will write letter to it urging them to install idols of people who fought with him, on the side of truth.That is the true India https://t.co/8h1oQ9tPp0

— ANI (@ANI) November 22, 2019