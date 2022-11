जेल में बंद सत्येंद्र जैन को 'VIP सुविधा' मुहैया कराने पर नपे तिहाड़ के सुपरिटेंडेंट

Satyendra Jain News: जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को ‘विशेष सुविधाएं’ (VIP Treatment) देने के मामले में तिहाड़ जेल (Tihar Jail) के अधीक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है. मालूम हो कि आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं. बीते हफ्ते प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने यहां की एक अदालत के सामने दावा किया था कि जैन को तिहाड़ जेल में ‘विशेष सुविधाएं’ मुहैया कराई जा रही हैं.

Satyendra Jain VIP treatment case | Jail Superintendent of Tihar Jail, Ajit Kumar, DANICS, suspended. He has prima facie been found to have committed irregularities that warrant inquiry: Prison department, Delhi Government — ANI (@ANI) November 14, 2022