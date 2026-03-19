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सऊदी में 20 मार्च को मनाई जाएगी ईद, जानिए भारत में कब मनाया जाएगा Eid

सऊदी अरब में ईद का दीदार नहीं हुआ है. इसके बावजूद ये तय किया गया है कि 20 मार्च को ईद मनाई जाएगी. जानें भारत में ईद कब होगी.

Eid ul Fitr 2026

Eid ul Fitr 2026: इस्लाम धर्म मानने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है. सऊदी अरब में 19 मार्च को ईद का चांद नजर आने की जानकारी सामने आई है, लेकिन कुछ जगहों पर चांद साफ दिखाई नहीं देने की वजह से अब ऑफिशियल तौर पर 20 मार्च को ईद मनाने का फैसला किया गया है. रमजान खत्म होते ही ईद का त्योहार आता है, जिसका लोग पूरे महीने इंतजार करते हैं. जैसे ही चांद दिखता है, शव्वाल महीने की शुरुआत होती है और अगले दिन ईद मनाई जाती है.

रमजान के बाद क्यों खास होती है ईद

ईद-उल-फितर इस्लाम का एक बड़ा और खुशी का त्योहार है. यह रमजान के पूरे महीने के रोजों के बाद आता है. इस महीने लोग रोजा रखते हैं, इबादत करते हैं और जरूरतमंदों की मदद भी करते हैं. रमजान हमें सब्र, सादगी और इंसानियत का महत्व सिखाता है. 29 या 30 दिन के रोजों के बाद जैसे ही चांद दिखता है, ईद का ऐलान हो जाता है.

भारत में कब मनाई जाएगी ईद

भारत में ईद की तारीख चांद दिखने पर तय होती है. इस बार सऊदी अरब में 20 मार्च को ईद मनाई जाएगी. वहीं भारत की बात करें तो यहां 21 मार्च को ईद मनाए जाने की संभावना है. हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और अंतिम फैसला चांद दिखने के बाद ही लिया जाएगा.

अलग-अलग देशों में अलग तारीख

हर देश में चांद दिखने का समय अलग होता है, इसलिए ईद की तारीख भी बदल जाती है. इस बार सऊदी अरब में 20 मार्च को ईद होगी, जबकि भारत समेत कई देशों में 21 मार्च को त्योहार मनाया जा सकता है.

कैसे मनाते हैं ईद का त्योहार

ईद-उल-फितर को मीठी ईद भी कहा जाता है. इस दिन सुबह मस्जिद में खास नमाज पढ़ी जाती है. इसके बाद लोग एक-दूसरे को गले लगाकर बधाई देते हैं. घरों में सेवइयां, खीर और मिठाइयां बनती हैं. यह त्योहार खुशियों, भाईचारे और साथ मिलकर जश्न मनाने का मौका देता है.

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