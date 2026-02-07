By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
हज 2026 की तैयारी करने वालों के लिए जरूरी खबर | कब से जारी होगा वीजा, डेट का हो गया ऐलान, जानिए पूरा प्लान
हज 2026 की तैयारियां अब पूरे जोरों पर हैं, और दुनिया भर के मुस्लिम तीर्थयात्रियों में उत्साह बढ़ गया है. मंत्रालय ने सभी से आधिकारिक चैनलों haj.gov.sa और Nusuk ऐप के माध्यम से अपडेट रहने की सलाह दी है.
सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय ने 2026 के हज सत्र (1447 हिजरी) के लिए वीजा जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने की बड़ी घोषणा की है. मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर बताया कि हज वीजा जारी करने की प्रक्रिया 8 फरवरी 2026 से शुरू होगी. यह घोषणा मंत्रालय द्वारा जारी ऑपरेशनल कैलेंडर और मकातिब शुऊन अल-हज्जाज (हज मामलों के कार्यालयों) के विस्तृत कार्यक्रम के हिस्से के रूप में की गई है.
लगभग चार महीने पहले लिया गया ये फैसला
यह कदम पिछले वर्षों की तुलना में काफी पहले उठाया गया है, जो लगभग चार महीने पहले है, ताकि हज की तैयारियां समय से पहले पूरी हो सकें.मंत्रालय के अनुसार, 8 फरवरी (शाबान 20, 1447 हिजरी) से वीजा जारी करना शुरू होगा, जबकि मार्च 2026 तक वीजा अंतिम रूप से जारी किए जाएंगे और हजियों के पूर्व-आगमन तैयारियों (pre-arrival readiness data) को प्लेटफॉर्म पर दर्ज किया जाएगा.
इन प्लेटफॉर्म्स से पूरी कर सकेंगे प्रक्रिया
यह प्रक्रिया Nusuk और Nusuk Masar जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से संचालित होगी.इस शुरुआती समय-सारिणी का मुख्य उद्देश्य हजियों की सुविधा, सुरक्षा और सेवाओं की बेहतरी सुनिश्चित करना है. सऊदी विजन 2030 के अनुरूप यह कदम लॉजिस्टिक्स, आवास और परिवहन जैसी तैयारियों को मजबूत करने में मदद करेगा. जनवरी 2026 तक मक्का और मदीना में आवास तथा परिवहन सेवाओं के अनुबंध 100% पूरे हो चुके हैं.
इस तारीख से पहुंचेंगे सऊदी अरब
पहले हज यात्री 18 अप्रैल 2026 (1 जुल-कादा 1447 हिजरी) से सऊदी अरब पहुंचना शुरू करेंगे, जिसके बाद अंतिम ऑपरेशनल चरण शुरू होगा. मंत्रालय ने सभी संबंधित देशों, हज मिशनों और एजेंसियों को समयबद्ध तरीके से डेटा सबमिट करने और ग्रुप फॉर्मेशन करने के निर्देश दिए हैं.यह घोषणा 6 फरवरी 2026 को विभिन्न मीडिया और आधिकारिक स्रोतों जैसे Gulf News, Saudi Gazette और Times of India में प्रकाशित हुई.
वैश्विक स्तर पर क7.5 लाख हजियों ने रजिस्ट्रेशन कराया
अब तक वैश्विक स्तर पर कम से कम 7.5 लाख हजियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, और प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है.मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि वीजा प्रक्रिया में देरी से बचने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज, स्वास्थ्य प्रमाणपत्र और डेटा समय पर जमा करना अनिवार्य है. यह कदम हज को और अधिक संगठित, पारदर्शी और आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है. हज 2026 की तैयारियां अब पूरे जोरों पर हैं, और दुनिया भर के मुस्लिम तीर्थयात्रियों में उत्साह बढ़ गया है.
आधिकारिक चैनलों से अपडेट रहने की सलाह
