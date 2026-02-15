Hindi India Hindi

Saudi Visa Rules 2026 Penalty Jail Fine Deportation For Overstay

भारतीयों के लिए जरूरी खबर, सऊदी में बदले वीजा नियम; जाने उल्लंघन पर कितनी सजा होगी?

Saudi Arabia Visa Rules: सऊदी अरब ने वीजा नियम तोड़ने वालों पर सख्ती बढ़ा दी है. वीजा अवधि खत्म होने पर भी रुकने वाले को 6 महीने जेल, भारी जुर्माना देना होगा. इनके अलावा भी एक और बड़ी सजा मिल सकती है.

सरकार ने कहा कि जो लोग वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी सऊदी में रुकेंगे, उनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी. (Photo From FREEPIK)

सऊदी सरकार ने वीजा नियमों का उल्लंघन करने वाले विदेशियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का ऐलान किया है. सरकार ने कहा कि जो लोग वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी सऊदी में रुकेंगे, उनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी. नए नियमों के तहत ऐसे लोगों को 6 महीने तक जेल, 50,000 रियाल तक जुर्माना और यहां तक की डिपोर्ट भी किया जा सकता है. सऊदी सरकार के इस फैसले ने भारतीयों का ध्यान खींचा है, क्योंकि यहां रहने वाले विदेशी नागरिकों में भारत की बड़ी हिस्सेदारी है. भारतीय वहां नौकरी, बिजनेस और अन्य कारणों से रहते हैं, इसलिए यह फैसला भारतीय समुदाय के लिए काफी अहम माना जा रहा है.

स्पॉन्सर को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली

सऊदी अधिकारियों ने विदेशी नागरिकों को भेजने वाले स्पॉन्सर (Sponsor) पर भी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है. अधिकारियों का कहना है कि अगर वीजा खत्म होने के बाद भी कोई व्यक्ति सऊदी में रहता है और इसकी रिपोर्ट समय पर नहीं की जाती, तो स्पॉन्सर को भी जुर्माना, जेल और देश निकाला जैसी सजा झेलनी पड़ सकती है. इतना ही नहीं, स्पॉन्सर पर कानूनी कार्रवाई और सख्त दंड भी तय किया जा सकता है. सऊदी पब्लिक सिक्योरिटी ने कहा है कि वे ऐसे लोगों की तुरंत रिपोर्ट करें जो वीजा समाप्त होने के बाद भी देश में मौजूद हैं.

नियमों के उल्लंघन पर बढ़ी सख्ती

सऊदी अरब के अधिकारियों का कहना है कि वीजा नियमों का पालन अब पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जो भी लोग नियमों का उल्लंघन करेंगे, उन्हें कानून के दायरे में लाकर कड़ी सजा दी जाएगी. यह चेतावनी हाल ही में जारी किए गए एनफोर्समेंट डेटा के साथ सामने आई है. पासपोर्ट के जनरल डायरेक्टरेट के अनुसार पिछले कुछ महीनों में रेजिडेंसी, लेबर और बॉर्डर सिक्योरिटी नियमों के उल्लंघन के मामले लगातार बढ़े हैं. इसी कारण सरकार ने नियमों को और सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है, ताकि अवैध रूप से रुकने वालों पर रोक लगाई जा सके.

उल्लंघन करने वालों की मदद करने पर भी कार्रवाई

रिपोर्ट में बताया गया है कि सऊदी पासपोर्ट निदेशालय ने नागरिकों, निवासियों, व्यापार मालिकों और आम लोगों के लिए एक खास चेतावनी जारी की है. इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर नियम तोड़ने वालों को रोजगार, परिवहन या रहने की जगह देता है, तो वह भी अपराध की श्रेणी में आएगा. अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसे व्यक्तियों को शरण या सहायता न दें, जो निवास, श्रम या सीमा सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं. सरकार का कहना है कि कानून तोड़ने वालों को सहयोग देना भी गंभीर अपराध माना जाएगा और इसके लिए कानूनी सजा तय है.

अफसरों ने जनता से मांगा सहयोग

सऊदी अरब के अधिकारियों ने जोर देकर कहा है कि नियमों को लागू करने और देश में अनुशासन बनाए रखने के लिए जनता का सहयोग जरूरी है. उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया है कि वे किसी भी तरह के वीजा उल्लंघन की जानकारी तुरंत प्रशासन को दें. अधिकारियों के अनुसार, हाल के दिनों में सऊदी पुलिस और अन्य एजेंसियों ने वीजा नियमों को तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाकर बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां की हैं. सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अब किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जो लोग वीजा अवधि खत्म होने के बाद रुक रहे हैं या उनकी मदद कर रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.

