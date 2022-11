Saudi Visa: सऊदी जाने वाले भारतीयों के लिए काम की खबर, वीजा के लिए अब इस डॉक्यूमेंट की नहीं होगी जरूरत

Saudi Visa Update: सऊदी जाने वाले भारतीयों को अब वीजा के लिए पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाणपत्र देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सऊदी अरब के दूतावास ने गुरुवार को यह घोषणा की. सऊदी दूतावास की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने के प्रयासों के तहत यह फैसला लिया गया है.

बयान में कहा गया है, ‘सऊदी अरब और भारत के बीच मजबूत संबंधों और रणनीतिक साझेदारी के मद्देनजर, उसने भारतीय नागरिकों को पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र (Police Clearance Certificate) जमा करने से छूट देने का फैसला किया है.’