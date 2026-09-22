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SBI ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, लगातार 5 दिन बैंक बंद, तुरंत निपटा लें जरूरी काम

SBI लगातार पांच दिन बंद रह सकता है. 26 और 27 सितंबर की छुट्टी के बाद 28 से 30 सितंबर तक हड़ताल प्रस्तावित है. जरूरी लेनदेन पहले निपटा लें.

Written by: Rishabh Kumar
Published: September 22, 2026, 8:12 AM IST
SBI ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, लगातार 5 दिन बैंक बंद, तुरंत निपटा लें जरूरी काम

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है. बैंक लगातार पांच दिन तक बंद रह सकता है. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने 28 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक तीन दिन की हड़ताल का प्रस्ताव रखा है. इससे पहले 26 सितंबर को महीने का चौथा शनिवार और 27 सितंबर को रविवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे. ऐसे में ग्राहकों को लगातार पांच दिनों तक बैंक की सामान्य शाखा सेवाएं नहीं मिल पाएंगी. बैंक ने लोगों से जरूरी लेनदेन पहले ही पूरा करने की सलाह दी है.

हड़ताल से पहले जरूरी काम निपटा लें

SBI ने ग्राहकों से कहा है कि वे हड़ताल शुरू होने से पहले अपने जरूरी बैंकिंग काम पूरे कर लें. बैंक ने बताया कि हड़ताल के दौरान जरूरी सेवाएं जारी रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, लेकिन शाखाओं में सामान्य कामकाज प्रभावित हो सकता है. ऐसे में अगर किसी ग्राहक को नकद निकासी, जमा, चेक या दूसरे जरूरी बैंकिंग काम के लिए शाखा जाना है, तो उसे पहले ही निपटा लेना बेहतर रहेगा. इससे लगातार पांच दिन बैंक बंद रहने के दौरान परेशानी से बचा जा सकता है.

ATM और ग्राहक सेवा केंद्र का कर सकते हैं इस्तेमाल

बैंक बंद रहने के दौरान ग्राहकों के लिए कई वैकल्पिक सेवाएं उपलब्ध रहेंगी. SBI ने नकद जरूरतों के लिए ATM और ऑटो डेबिट एंड विड्रॉल मशीन यानी ADWM का इस्तेमाल करने की सलाह दी है. इसके अलावा ग्राहक सेवा केंद्रों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि, अलग-अलग सेवाओं की उपलब्धता जगह और सुविधा के अनुसार अलग हो सकती है. इसलिए जिन ग्राहकों को बैंक से जुड़े जरूरी काम करने हैं, उन्हें पहले से अपनी जरूरत के हिसाब से तैयारी कर लेनी चाहिए.

डिजिटल बैंकिंग से कर सकते हैं कई काम

हड़ताल के दौरान ग्राहक SBI की डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं. बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग, YONO, मोबाइल बैंकिंग और UPI समेत दूसरे डिजिटल चैनलों को प्राथमिकता देने की सलाह दी है. इन सेवाओं के जरिए ग्राहक घर बैठे कई सामान्य बैंकिंग काम कर सकते हैं. पैसे भेजने, भुगतान करने और खाते से जुड़े कई काम डिजिटल माध्यम से किए जा सकते हैं. इसलिए बैंक शाखा बंद रहने के दौरान डिजिटल विकल्प ग्राहकों के लिए उपयोगी हो सकते हैं.

26 से 30 सितंबर तक रहेगा असर

SBI की सलाह ऐसे समय आई है, जब हड़ताल से पहले लगातार दो दिन बैंक की छुट्टी रहेगी. 26 सितंबर को चौथा शनिवार और 27 सितंबर को रविवार है. इसके बाद 28, 29 और 30 सितंबर को तीन दिन की प्रस्तावित हड़ताल है. इस तरह शनिवार से बुधवार तक लगातार पांच दिनों तक बैंक शाखाओं का सामान्य कामकाज प्रभावित हो सकता है. SBI ने ग्राहकों से अपील की है कि वे जरूरी लेनदेन और बैंकिंग काम हड़ताल की तारीखों से पहले ही पूरे कर लें.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय एक डिजिटल पत्रकार हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां उन्होंने पहले Zee News हिंदी में काम किया और वर्तमान में ... और पढ़ें

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