By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
SBI Recruitment: 996 पदों के लिए निकली है वैकेंसी, बढ़ाई गई आवेदन की तारीख, जानें अप्लाई करने की पूरी प्रक्रिया
SBI SCO भर्ती (स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर) के लिए पहले आवदेन की अंतिम तारीख 23 दिसंबर 2025 थी. अब इसे बढ़ाकर 10 जनवरी 2026 कर दिया गया है.
SBI Specialist Cadre Officer Recruitment: भारतीय स्टेट बैंक वेल्थ मैनेजमेंट और रिलेशनशिप मैनेजर जैसे अलग-अलग पदों के लिए प्रोफेशनल्स को हायर करने जा रहा है. इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है. आवेदन की अंतिम तारीख भी बढ़ा दी गई है. SBI में 996 पदों के लिए भर्ती होनी है जिसके लिए परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी. ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद शॉर्टलिस्टिंग होगी और इंटरव्यू के बाद कैंडिडेट चुने जाएंगे. इस भर्ती प्रक्रिया के तहत वीपी हेल्थ (SRM) के 506, एवीपी वेल्थ (RM) के 206,कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव के 284 पद भरे जाने हैं.
बढ़ाई गई आवेदन का तारीख
SBI SCO भर्ती (स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर) के लिए पहले आवदेन की अंतिम तारीख 23 दिसंबर 2025 थी. अब इसे बढ़ाकर 10 जनवरी 2026 कर दिया गया है. जो उम्मीदवार अप्लाई करने से चूक गए हैं उनके लिए SBI एक और मौका लेकर आया है. उम्मीदवारों को खास पद की डिटेल्स SBI के ऑफिशियल करियर पेज पर मिल जाएगी.
एसबीआई में अपना करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं. यह भर्ती अक्सर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होती है. इन पदों पर चुने जाने के लिए ग्रेजुएशन डिग्री के साथ संबंधित अनुभव जैसी खास क्वालिफिकेशन की जरूरत भी होती है.
जरूरी जानकारियां…
कहां निकली है वैकैंसी- भारतीय स्टेट बैंक (SBI)
पद: स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर (SCO), VP (वेल्थ), AVP (वेल्थ), रिलेशनशिप मैनेजर, कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, आदि शामिल.
रिक्तियां: शुरू में लगभग 996, बाद में 2025-26 साइकिल के लिए 1100 तक बढ़ा दी गई हैं.
आवेदन की तारीखें- 2 दिसंबर, 2025 से शुरू, कुछ पदों के लिए अंतिम तारीख 10 जनवरी, 2026 तक बढ़ाई गई.
आवेदन का तरीका: केवल ऑनलाइन.
चयन प्रक्रिया: आवेदनों के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग. उसके बाद इंटरव्यू.
नियुक्ति का स्वरूप: मुख्य रूप से 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर, जिसे SBI के विवेक पर रिन्यू किया जा सकता है.
कैसे करें आवेदन
भारतीय स्टेट बैंक की आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर जाएं. SBI Bank Specialist Officer (SO) Recruitment 2025 के लिंक पर क्लिक कर के रजिस्ट्रेशन करें. फॉर्म में दी गई जानकारी ठीक से भर दें. फोटोग्राफ, हस्ताक्षर सहित सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड कर दें. इसके बाद भुगतान की प्रक्रिया कंप्लीट करें.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें