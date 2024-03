सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद SBI ने चुनाव आयोग को सौंपी Electoral Bonds की जानकारी

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के एक दिन बाद भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bonds) की जानकारी सौंप दी है. 15 मार्च तक चुनाव आयोग (Election Commission Of India) आंकड़े अपनी वेबसाइट पर इन आंकड़ों को अपलोड करेगा. न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से इसकी जानकारी दी है. एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने SBI की याचिका खारिज करते हुए चुनावी बॉण्ड की जानकारी 12 मार्च तक निर्वाचन आयोग को देने का आदेश दिया था. इसके साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय ने SBI को चेतावनी दी थी कि इसके निर्देशों एवं समयसीमा का पालन करने में अगर वह नाकाम रहता है तो ‘जानबूझ कर अवज्ञा’ करने को लेकर अदालत उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है.

SBI submits details of electoral bonds to Election Commission of India: Sources said

