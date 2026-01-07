Hindi India Hindi

Sbi Yono Whatsapp Scam Alert Fake Apk File Warning

SBI ग्राहकों के लिए जरूरी खबर! अगर अपडेट नहीं किया आधार तो क्या ब्लॉक हो जाएगा YONO ऐप? जानें सच

YONO App News: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई के करोड़ों ग्राहकों पर साइबर अपराधियों की नजर है. बैंक ने इसी को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है.

SBI YONO App News: अगर आप भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक हैं और डिजिटल बैंकिंग का उपयोग करते हैं, तो यह खबर आपके बैंक खाते की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक के करोड़ों ग्राहकों को इन दिनों एक सुनियोजित साइबर हमले का निशाना बनाया जा रहा है.

जालसाज व्हाट्सएप के जरिए बैंक के नाम पर फर्जी संदेश भेजकर लोगों की जमापूंजी पर सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं. पिछले कुछ दिनों से एसबीआई ग्राहकों को उनके व्हाट्सएप पर एक डराने वाला मैसेज मिल रहा है.

क्या है ये नया व्हाट्सएप स्कैम?

इस संदेश में दावा किया जा रहा है कि संबंधित ग्राहक का एसबीआई योनो मोबाइल बैंकिंग ऐप ब्लॉक होने वाला है. ब्लॉक होने का कारण आधार अपडेट न होना बताया जा रहा है. मैसेज में ग्राहकों को डराया जाता है कि यदि उन्होंने तुरंत अपनी जानकारी अपडेट नहीं की, तो वे अपनी बैंकिंग सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे.

इस संदेश के साथ एक APK फाइल भी भेजी जा रही है और ग्राहकों को निर्देश दिया जा रहा है कि ऐप को चालू रखने के लिए इस फाइल को अपने फोन में तुरंत इंस्टॉल करें.

भूलकर भी न डाउनलोड करें APK फाइल

साइबर विशेषज्ञों और बैंक ने स्पष्ट किया है कि यह पूरी तरह से एक फर्जी संदेश है. बैंक कभी भी अपने ग्राहकों को व्हाट्सएप पर ऐप अपडेट करने के लिए कोई फाइल नहीं भेजता है. यह APK फाइल असल में एक मैलवेयर या जासूसी सॉफ्टवेयर हो सकता है.

खाता हो सकता है खाली

जैसे ही कोई ग्राहक इस फाइल को इंस्टॉल करता है, जालसाज उसके फोन का पूरा एक्सेस हासिल कर लेते हैं. इसके जरिए आपके ओटीपी, पासवर्ड और बैंकिंग डिटेल्स चोरी की जा सकती हैं, जिससे आपके खाते से पल भर में सारा पैसा गायब हो सकता है.

एसबीआई और PIB की आधिकारिक सलाह

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय स्टेट बैंक ने खुद अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से ग्राहकों को चेतावनी जारी की है. बैंक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सिर्फ आधिकारिक स्टोर का उपयोग करें. एसबीआई योनो या कोई भी बैंकिंग ऐप केवल गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से ही डाउनलोड या अपडेट करें.

व्हाट्सएप लिंक से बचें

बैंक कभी भी व्हाट्सएप पर सॉफ्टवेयर फाइल या अपडेट लिंक साझा नहीं करता है. यदि आपके पास ऐसा कोई मैसेज आता है, तो तुरंत उस नंबर को रिपोर्ट और ब्लॉक करें. इसके साथ ही, सरकारी एजेंसी PIB फैक्स चेक ने भी इस मामले की जांच कर इसे फर्जी करार दिया है. पीआईबी ने लोगों को आगाह किया है कि बैंक के नाम पर आने वाले अनचाहे लिंक और फाइल्स से दूर रहें.

सुरक्षा के लिए क्या करें?

अगर आपको बैंक से संबंधित कोई भी अपडेट करना है, तो हमेशा बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी शाखा से संपर्क करें. किसी भी अनजान व्यक्ति द्वारा भेजी गई फाइल को अपने स्मार्टफोन में जगह न दें.