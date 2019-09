नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र से कहा कि कश्मीर में जनजीवन सामान्य करने के लिए जल्द से जल्द सभी संभव कदम उठाए. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ,न्यायमूर्ति एस. ए. बोबडे और न्यायमूर्ति एस. ए. नजीर की एक पीठ ने कहा कि कश्मीर में अगर तथा-कथित बंद है, तो उससे जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट निपट सकता है. कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में जनजीवन सामान्य करने, कल्याणकारी सुविधाओं तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित करने, स्कूल और कॉलेज खोले जाने को कहा. पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए चयनात्मक आधार पर प्रतिबंध हटाए जाएंगे.

कोर्ट ने कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को जम्‍मू-कश्‍मीर में जाने की अनुमति दे दी है, लेकिन रैली करने पर प्रतिबंध खत्‍म नहीं किया है. भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा, “अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं जम्मू-कश्मीर का दौरा कर सकता हूं”

लोगों को हाईकोर्ट तक बात पहुंचाने में कठिनाई, ये बहुत बहुत गंभीर बात

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से उन आरोपों पर एक रिपोर्ट मांगी है, जिनमें कहा गया है कि लोगों को हाईकोर्ट तक अपनी बात पहुंचाने में कठिनाई हो रही है. भारत के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा, अगर लोग हाईकोर्ट से अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं तो ये बहुत बहुत गंभीर बात है.

नतीजों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए

दो बाल अधिकार कार्यकर्ताओं के अधिवक्ता ने न्यायालय में आरोप लगाया कि लोगों को हाईकोर्ट से अपनी बात कहने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. प्रधान न्यायाधीश ने अधिवक्ता को चेतावनी दी कि अगर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की रिपोर्ट में विपरीत बात समाने आए तो उन्हें इसके नतीजों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए.

