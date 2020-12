former Punjab CM Beant Singh assassination case : सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने पंजाब के पूर्व मुख्‍यमंत्री बेअंत सिंह (former Punjab CM Beant Singh) हत्याकांड के मामले में दोषी बलवंत सिंह राजोआना की मौत की सजा को माफ करने के लिए राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजने में देरी पर प्रश्न किया है. Also Read - Farmers protest: किसानों के समर्थन में साहित्‍यकारों ने भी अवॉर्ड वापस किए

Supreme Court asks Centre to apprise it about when the government will send proposal to President for commutation of death sentence of Balwant Singh Rajoana, who was sentenced to death in 2007 for the assassination of former Punjab CM Beant Singh. pic.twitter.com/r6i8WfgdjV

— ANI (@ANI) December 4, 2020

— ANI (@ANI) December 4, 2020