सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर (former Mumbai Police Commissioner) (परमबीर सिंह Parambir Singh) की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया और उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति आर एस रेड्डी की पीठ ने आज बुधवार को आईपीएस परमबीर सिंह की याचिका पर फैसला दिया है.

मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख परम बीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली और उन्होंने कहा कि वह बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "उच्च न्यायालय से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह से पूछा कि उन्होंने अपनी याचिका में महाराष्ट्र के गृह मंत्री को पार्टी क्यों नहीं बनाया है, क्योंकि उन पर आरोप लगाए गए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री के खिलाफ मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर द्वारा लगाए गए आरोप बहुत गंभीर हैं. कोर्ट ने परम बीर सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी से पूछा हैं कि वह सीबीआई जांच की मांग के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट से संपर्क क्यों नहीं कर रहे हैं.

Supreme Court starts hearing the petition filed by Former Mumbai Police Commissioner, Param Bir Singh seeking CBI investigation in the alleged corrupt practices of Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh.

