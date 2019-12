नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस के कथित अत्याचार संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को कहा कि राहत के लिए पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए. शीर्ष कोर्ट ने यह भी पूछा कि दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान बसों को कैसे जलाया गया. प्रदर्शनकारियों की पैरवी कर रही वकील ने कहा कि एएमयू, जामिया के छात्रों के खिलाफ एक के बाद एक प्राथमिकी दर्ज की गई तो बेंच ने कहा कि संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने जैसे अपराधों के लिए कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए.

सीजेआई एस. ए. बोबडे की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, ”हम तथ्य जानने में समय बर्बाद नहीं करना चाहते, आपको पहले निचली अदालत में जाना चाहिए.” इससे पहले, जामिया विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों के संगठन के वकील ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए. बेंच ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां विरोध प्रदर्शन हुए हैं, वहां के याचिकाकर्ता संबंधित क्षेत्राधिकार वाले हाईकोर्ट में जाएं. हाईकोर्ट को केंद्र और राज्‍यों का पक्ष सुनने के बाद उच्‍चतम न्‍यायालय या उच्‍च के पूर्व न्‍यायाधीश को नियुक्‍त करने की स्‍वतंत्रता होगी.

SC asks petitioners to approach High Court within the jurisdiction of incidents where protest against #CAA took place. SC said concerned High Courts will be at liberty to appoint former judges of SC or HC for the purpose of inquiry after hearing Centre & the respective States. https://t.co/fHQHidmYsu

