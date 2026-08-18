जहरीला इंजेक्शन या फांसी...कैसे मिलेगी सजा-ए-मौत? सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

SC Death Penalty Verdict: सुप्रीम कोर्ट ने फांसी से मौत की सजा की जगह 'कम दर्दनाक' तरीकों, जैसे कि जहरीला इंजेक्शन देने, को अपनाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है.

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सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. (photo credit, IANS, for representation only)

PIL में फांसी को बहुत दर्दनाक, अमानवीय और क्रूर बताया गया

याचिकाकर्ता ने मांग की कि फांसी को असंवैधानिक घोषित किया जाए

सम्मान के साथ मरने के अधिकार को मौलिक अधिकार माना जाए

SC Death Penalty Verdict: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सजा-ए-मौत देने के तरीके को बदलने वाली याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि देश में अभी सजा देने का तरीका फांसी ही रहेगा. याचिका में, फांसी का हटाने और ‘कम दर्दनाक’ तरीकों, जैसे कि जहरीला इंजेक्शन देने, को अपनाने की मांग की गई थी.

दो जजों की बेंच का फैसला

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने ये फैसला सुनाया है. याचिका में फांसी के बजाय सजा-ए-मौत के लिए कोई दूसरा तरीका अपनाने की मांग की गई थी, ताकि दोषी को कम दर्द हो और उसकी गरिमा बनी रहे. सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर पहले आए तीन फैसलों को बड़ी बेंच के पास भेजने की मांग को भी खारिज कर दिया.



फैसला अंतिम नहीं…

कोर्ट ने कहा कि उसका फैसला इस विषय पर अंतिम नहीं है, और अगर सज़ा देने के वैकल्पिक तरीकों के बारे में ठोस वैज्ञानिक सबूत मिलते हैं तो भविष्य में इस मुद्दे पर फिर से विचार किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने 22 जनवरी को सुनवाई पूरी कर ली थी और अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था.

किसने दायर की थी याचिका ?

वकील ऋषि मल्होत्रा ​​ने यह याचिका दायर की थी. फांसी के अलावा दूसरे तरीकों, जैसे ज़हरीला इंजेक्शन, गोली मारना, बिजली का झटका देना या गैस चैंबर का सुझाव दिया गया था, जिनसे दोषी की मौत कुछ ही मिनटों में हो सकती है.

फांसी की सजा में क्या थी समस्या ?

याचिका में यह भी कहा गया कि फांसी के बाद मौत घोषित करने में लगभग 40 मिनट लगते हैं, जबकि गोली मारने या ज़हरीला इंजेक्शन देने की प्रक्रिया लगभग 5 मिनट में पूरी हो जाती है. मल्होत्रा ​​ने संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव का भी ज़िक्र किया, जिसमें कहा गया है कि जहां मौत की सज़ा दी जाती है, वहां इसे इस तरह से लागू किया जाना चाहिए कि कम से कम तकलीफ हो.