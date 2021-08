नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को एक गैर सरकारी संगठन की उस याचिका पर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और सभी हाईकोर्ट को नोटिस जारी किए, जिसमें कहा गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (Information Technology (IT) Act) की रद्द हो चुकी धारा 66ए ( Sec 66-A)के तहत अब भी लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में एक फैसले में इस धारा को रद्द कर दिया था.Also Read - Assam Mizoram Border Dispute Update: असम के CM ने मिजोरम के MP के खिलाफ FIR वापस लेने के निर्देश दिए

बता दें कि सूचना प्रौद्योगिकी कानून की निरस्त की जा चुकी धारा 66ए के तहत भड़काऊ पोस्ट करने पर किसी व्यक्ति को तीन साल तक कैद और जुर्माने की सजा का प्रावधान था. Also Read - CBI probe In ADJ Uttam Anand Murder Case: झारखंड सरकार ने जज की मौत की जांच CBI को सौंपने की अनुशंसा की

जस्टिस आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने कहा कि चूंकि पुलिस राज्य का विषय है, इसलिए यह बेहतर होगा कि सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित क्षेत्रों को पक्षकार बनाया जाए तथा ”हम एक समग्र आदेश जारी कर सकते हैं, जिससे यह मामला हमेशा के लिए सुलझ जाए.” Also Read - रेप करने वाले 53 साल के पादरी से शादी करना चाहती है 17 साल की लड़की, दुष्कर्म के बाद एक बच्चे को दे चुकी है जन्म

Supreme Court issues notice to all States/UTs and Registrar General of all State High Courts on a petition seeking action against those persons who are allegedly involved in registering the FIRs despite the SC striking down Sec 66-A of the Information Technology (IT) Act in 2015 pic.twitter.com/qkwXBWsgVW

