नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से बुधवार को जवाब मांगा. न्यायमूर्ति आर भानुमति की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ ने चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज करने के हाईकोर्ट के 16 नवंबर के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया.

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की अपील पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्‍होंने आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के बेल देने से इनकार वाले फैसले को चुनौती दी गई है. सुनवाई की अगली तारीख 26 नवंबर है.

Supreme Court issues notice to Enforcement Directorate (ED) on the appeal of Congress leader P Chidambaram’s plea challenging the Delhi High Court order refusing bail to him in INX Media money laundering case. Next date of hearing is November 26. (File pic) pic.twitter.com/Lp1jl9hb1f

