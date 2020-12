SC issues notices to stand up comedian Kunal Kamra and cartoonist Rachita Taneja: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अदालत के खिलाफ अवमाननाजनक ट्वीट करने के मामले में शुक्रवार को हास्य कलाकार stand up comedian कुणाल कामरा (Kunal Kamra) और रचिता तनेजा (cartoonist Rachita Taneja) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. Also Read - कांग्रेस ने कहा- Supreme Court ने भी खारिज की डॉ कफील से जुड़ी याचिका, अब माफी मांगे योगी सरकार

सुप्रीम कोर्ट ने अवमाननाजनक ट्वीट मामले में हास्य कलाकार कुणाल कामरा, कॉमिक आर्टिस्ट रचिता तनेजा को छह सप्ताह में कारण बताओ नोटिस पर जवाब देने को कहा है. हालांकि कोर्ट ने उन्‍हें पेशी के दौरान पेश होने से छूट भी दी है.

Supreme Court asks them to file their responses in six weeks. The top court says Kunal Kamra and Rachita Taneja don't need to appear in person before the court. https://t.co/4IaBU77J4U

