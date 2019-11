नई दिल्‍ली: दिल्‍ली पुलिस और वकीलों का विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है. राजधानी में मंगलवार को आईटीओ में पीएचक्‍यू के सामने करीब 11 घंटे तक नाराज पुलिसकर्मियों और जूनियर स्‍तर के अधिकारियों का धरना- प्रदर्शन चला. इस घटनाक्रम को लेकर एक सुप्रीम कोर्ट के वकील ने बुधवार को दिल्‍ली पुलिस कमिश्‍नर अमूल्‍य पटनायक को नोटिस जारी किया है.

सीनियर वकील वरुण ठाकुर ने पुलिस कमिश्‍नर को दिल्‍ली पुलिस बल के जवानों और उनके अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने और प्रदर्शन में सक्रिय रूप से आईटीओ में पीएचक्‍यू के सामने शामिल होने पर नोटिस जारी किया है.

नोटिस में कहा गया कि पुलिस हेडक्‍वार्टर के सामने 11 बजे से प्रदर्शन कर रहे पुलिसकर्मियों और अफसरों को मीडिया के सामने उनकी मांगों को लेकर पुलिस कमिश्‍नर ने संबोधित करते हुए वकीलों और सिविल सोसाइटी में भय पैदा किया. दिल्‍ली पुलिस और उसके शीर्ष अफसरों ने भी पूरे दिन नेशनल मीडिया को एड्रेस किया और वकीलों के लिए अपमानजक बयान दिए.

A Supreme Court lawyer serves a legal notice to Commissioner of Police, Delhi for, “not taking action against the Delhi Police Forces and their officials, who actively participated in the demonstration on November 5 in front of Police Headquarters, ITO.” pic.twitter.com/Bz87RXwUh4

