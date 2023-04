Hindi India Hindi

CBI, ED के दुरुपयोग वाली याचिका पर विपक्ष को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'नेताओं के लिए अलग नियम नहीं बना सकते'

CBI, ED के दुरुपयोग वाली याचिका पर विपक्ष को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'नेताओं के लिए अलग नियम नहीं बना सकते'

सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली 14 विपक्षी दलों की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि केंद्र सरकार CBI और ED जैसी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है.

Supreme Court Of India

सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने कांग्रेस (Congress) के नेतृत्व वाली 14 विपक्षी दलों की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि केंद्र सरकार CBI और ED जैसी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है. सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी दलों को झटका देते हुए कहा कि ‘राजनेताओं के लिए अलग दिशानिर्देश नहीं बना सकते हैं.’ इसके बाद याचिका वापस ले ली गई है. CJI डीवाई चंद्रचूड़ (Dhananjaya Y. Chandrachud) ने कहा कि हम इस याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे. आप चाहें तो याचिका वापस ले सकते हैं. इसके बाद सभी दलों ने याचिका वापस ले ली.

“Can’t make separate guidelines for politicians,” says Supreme Court as the court refuses to entertain the plea filed by 14 opposition parties, led by the Congress, alleging “arbitrary use” of central probe agencies like CBI and ED against opposition leaders — ANI (@ANI) April 5, 2023

विपक्षी दलों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) ने तर्क दिया कि 2013-14 से 2021-22 तक CBI और ईडी के मामलों में 600 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. ईडी की तरफ से 121 राजनीतिक नेताओं की जांच की गई है, जिनमें से 95 फीसदी विपक्षी दलों से हैं. वहीं, सीबीआई 124 मामलों की जांच कर रही है, जिनमें 95 फीसदी से अधिक विपक्षी दलों से हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी से पूछा, क्या हम इन आंकड़ों की वजह से कह सकते हैं कि कोई जांच या कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए?

Senior advocate Abhishek Manu Singhvi appearing for opposition parties contends that from 2013-14 to 2021-22, there is 600 per cent increase in CBI and ED cases. 121 political leaders have been probed by ED, of which 95 per cent are from the opposition parties. For the CBI, out… — ANI (@ANI) April 5, 2023

सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि अंततः एक राजनीतिक नेता मूल रूप से एक नागरिक होता है और नागरिकों के रूप में हम सभी एक ही कानून के अधीन हैं.

Singhvi tells Supreme Court that mass arrests is a threat to democracy, it is a sign of authoritarianism. The process becomes the punishment. Where is democracy if these people are fighting cases all the time? — ANI (@ANI) April 5, 2023

सुनवाई के दौरान सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सामूहिक गिरफ्तारी लोकतंत्र के लिए खतरा है, यह तानाशाही की निशानी है. प्रक्रिया सजा बन जाती है. लोकतंत्र कहां है अगर ये लोग हर समय केस लड़ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि ‘नेताओं के लिए अलग दिशानिर्देश नहीं बना सकते हैं.’

#WATCH | They have been exposed. Congress is leading the corrupts. Investigative agencies have rights to take action against corrupts: Union Min Anurag Thakur on SC refuses to entertain the plea filed by 14 opposition parties alleging “arbitrary use” of central probe agencies https://t.co/339yXN6zHl pic.twitter.com/sJOIaY3dQb — ANI (@ANI) April 5, 2023

सुप्रीम कोर्ट से विपक्षी दलों को मिले झटके बाद केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा. न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा, ‘उनका पर्दाफाश हो गया है. कांग्रेस भ्रष्टाचारियों का नेतृत्व कर रही है. जांच एजेंसियों को भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है. अनुराग ठाकुर ने कहा, ;भ्रष्टाचार करने से ये लोग बाज नहीं आते. सभी भ्रष्टाचारी एक मंच पर आने की कोशिश करते हैं. इनका चेहरा जनता में भी बेनकाब हुआ हू और कोर्ट में भी असलीयत जानने का मौका मिला है. भ्रष्टाचार का नेतृत्व कांग्रेस की कर रही है. दुख तो इस बात का है कि जांच में सहयोग करने की बजाय बहाने बनाकर कोर्ट में मामले को लटकाने का प्रयास किया जाता है.

(इनपुट: ANI)

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें देश की और अन्य ताजा-तरीन खबरें