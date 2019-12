नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पांच समुदायों- मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, बौद्धों और पारसियों को अल्पसंख्यकों का दर्जा देने वाली केंद्र सरकार की 26 साल पुरानी अधिसूचना की वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि समूहों को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के लिए धर्म को भारतीय परिदृश्य में देखा जाना चाहिए.

Supreme Court refuses to entertain a PIL seeking that minority communities be defined on the basis of state-wise population data instead of national data. pic.twitter.com/YEsOrn4rwT

— ANI (@ANI) December 17, 2019