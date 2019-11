नई दिल्‍ली: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्‍या में विदेशी हाथ होने के मामले को लेकर सीबीआई से इस मामले में की गई जांच की स्‍टेटस रिपोर्ट मांगी है. शीर्ष कोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि 4 हफ्ते में पूर्व पीएम की हत्‍या में विदेशी हाथ होने के मामले में स्‍टेट रिपोर्ट जारी करे.

Supreme Court seeks status report from Central Bureau of Investigation (CBI) within 4 weeks on the investigation conducted so far relating to involvement of foreign hand in the assassination of Former Prime Minister Rajiv Gandhi. pic.twitter.com/1R1ZOypC5G

— ANI (@ANI) November 5, 2019