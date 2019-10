नई दिल्ली: सेक्स सीडी मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल को राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट (SUPREME COURT) ने इस मामले में आपराधिक सुनवाई पर रोक लगा दी है. जांच एजेंसी ने अपनी याचिका में मुख्यमंत्री पर गवाहों को धमकाने का आरोप लगाते हुए कथित सेक्स सीडी मामले को छत्तीसगढ़ से बाहर ट्रांसफर करने का अनुरोध किया था.

Supreme Court today stayed the trial in the alleged sex CD case against Chhattisgarh Chief Minister, Bhupesh Baghel. Court asked Baghel and his advisor to apprise it as to why the case against him and other accused should not be shifted outside the state. (file pic) pic.twitter.com/VGYrSR6ziG

— ANI (@ANI) October 21, 2019