नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार को यमुना नदी के प्रदूषण का स्वत: संज्ञान लिया और इस मामले में हरियाणा से जवाब तलब किया. बता दें कि इससे पहले, दिल्ली जल बोर्ड ने आरोप लगाया था कि हरियाणा से यमुना नदी में दूषित जल छोड़ा जा रहा है. Also Read - Farmers Protest Latest Update: आज शाम 5.30 बजे कृषि कानूनों की कॉपी जलाकर लोहड़ी मनाएंगे किसान

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ दिल्ली जल बोर्ड की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आरोप लगाया गया है कि पड़ोसी राज्य हरियाणा अमोनिया की अत्यधिक मात्रा वाला दूषित जल यमुना नदी में छोड़ रहा है जो क्लोरीन के साथ मिलने पर कैंसरकारी बन जाता है. Also Read - Kisan Andolan: कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट की बनाई समिति के सदस्य 'सरकार समर्थक', उसके समक्ष पेश नहीं होंगे : किसान संगठन

पीठ ने जानना चाहा कि प्रदूषक कम करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए. इसके साथ ही पीठ ने इस मामले को मंगलवार के लिए सूचीबद्ध कर दिया. न्यायालय ने दिल्ली जल बोर्ड से कहा कि इस याचिका की प्रति और नोटिस की तामील हरियाणा पर करे ताकि वह अपना जवाब दाखिल कर सके. Also Read - Kisan Andolan: कृषि कानूनों पर बनी कमेटी को 2 महीने में सौंपनी होगी रिपोर्ट, जानें किन-किन पर है किसानों की समस्याएं सुलझाने की जिम्मेदारी

Supreme Court takes suo moto cognizance on the issue relating to pollution in river Yamuna. The Court also issued notice to Haryana government on the plea of Delhi Jal Board which complained that highly pollutant water is being released by Haryana. pic.twitter.com/wwbK6qrrqx

— ANI (@ANI) January 13, 2021