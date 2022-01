नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)में बुधवार 12 जनवरी को हरिद्वार ‘धर्म संसद’ (Haridwar ‘Dharm Sansad’) के आयोजन के दौरान आपत्तिनजक भाषण के मामले की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होगी. मुख्य न्यायाधीश एन.वी.रमना की अध्यक्षता वाली पीठ मामले की सुनवाई करेगी. बता दें कि जमीयत उलेमा ए हिंद ने सोमवार यानि 10 जनवरी को उच्चतम न्यायालय में एक नई याचिका दायर की थी, जिसमें मुस्लिम विरोधी भाषणों और राष्ट्रीय राजधानी तथा उत्तराखंड के हरिद्वार में आयोजित हुए धर्म संसद जैसे कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया गया था.Also Read - Haridwar और Rishikesh में मकर संक्रांति के दौरान इन चीजों पर पाबंदी, जानें सरकार का आदेश

Supreme Court to hear tomorrow a petition seeking an independent inquiry into the Haridwar ‘Dharm Sansad’ hate speech case

A bench headed by Chief Justice of India NV Ramana will hear the matter

— ANI (@ANI) January 11, 2022