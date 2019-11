नई दिल्‍ली: पूरे देश की निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं. देश की शीर्ष अदालत आज तीन अहम मामलों में फैसला देने जा रही है. सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को राफेल लड़ाकू विमान सौदा, राहुल गांधी के बयान ”चौकीदार चोर है” और सबरीमाला मामले में फैसला देगी. इन फैसले से देश की दो बड़ी राजनीतिक पार्टियों में से किसी को भी झटका लग सकता है.

ये हैं तीनों अहम मामले:-

1. राफेल सौदे पर सरकार को क्लीन चिट देने के निर्णय पर पुनर्विचार पर फैसला

सुप्रीम कोर्ट राफेल सौदे पर सरकार को क्लीन चिट देने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार की मांग कर रही याचिकाओं पर गुरुवार को फैसला सुनाएगा. शीर्ष कोर्ट राफेल मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री – यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी, सामाजिक कार्यकर्ता-वकील प्रशांत भूषण समेत कुछ अन्य की याचिकाओं पर फैसला सुनाएगी, जिनमें पिछले साल के 14 दिसंबर के उस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई है, जिसमें फ्रांस की कंपनी ‘दसॉल्ट’ से 36 लड़ाकू विमान खरीदने के केंद्र के राफेल सौदे को क्लीन चिट दी गई थी.

#Today in Supreme Court

– SC to pronounce judgement on review petitions against its earlier verdict allowing entry of women of all age groups in Sabarimala temple.

– SC to pronounce verdict on review petitions against its earlier judgement upholding the Rafale deal. pic.twitter.com/QK16xjzrmH

— ANI (@ANI) November 14, 2019