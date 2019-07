नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष को कांग्रेस-जद(एस) के 15 बागी विधायकों के इस्तीफे स्वीकार करने का निर्देश देने के लिए दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई पूरी कर ली. न्यायालय इस मामले में बुधवार को सवेरे साढ़े दस बजे फैसला सुनाएगा. इस बीच, विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार ने न्यायालय से अनुरोध किया कि उन्हें बागी विधायकों के इस्तीफों पर निर्णय लेने के लिए बुधवार तक का वक्त दिया जाए. साथ ही उन्होंने कोर्ट से इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने संबंधी पहले के आदेश में सुधार करने का भी अनुरोध किया.

दूसरी ओर, बागी विधायकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने सु्प्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि विधायकों के इस्तीफे और अयोग्यता के मुद्दे पर यथास्थिति बनाए रखने का अध्यक्ष को निर्देश देने संबंधी अंतरिम आदेश जारी रखा जाए. रोहतगी ने कहा कि अगर विधानसभा की कार्यवाही होती है तो इन विधायकों को सत्तारूढ़ गठबंधन की व्हिप के आधार पर सदन में उपस्थित होने से छूट दी जाए, क्योंकि मौजूदा सरकार अल्पमत में आ गई है.

