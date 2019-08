नई दिल्‍ली: सुप्रीम कोर्ट उन्‍नाव रेप पीडि़ता के मामले में बुधवार को संज्ञान लेने के बाद गुरुवार दोहपर को अहम निर्देश दिए हैं. सीजेआई रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने मामले में पीड़ि‍ता को राहत देते हुए उससे जुड़े सभी पांच मामलों को दिल्‍ली की कोर्ट में स्‍थानांतरित करने, हादसे में घायल पीड़िता और उसके वकील को 25-25 लाख रुपए देने, उसके परिवार को सुरक्षा देने और त्‍वरित जांच करने और फैसले का निर्देश दिया है. बता दें कि शीर्ष कोर्ट ने बलात्कार पीड़िता द्वारा सीजेआई को लिखे पत्र पर बुधवार को संज्ञान लिया था और अपने सेक्रेटरी जनरल से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी कि इस पत्र को 17 जुलाई से अब तक उनके संज्ञान में क्यों नहीं लाया गया.

हादसे की जांच 7 दिन में, रेप केस की 45 दिन में सुनवाई

सीजेआई ने आदेश में कहा कि कार को ट्रक के टक्कर मारने की घटना की जांच सात दिन में पूरी की जाए. न्यायालय ने इस प्रकरण से जुड़े पांच मामले उन्नाव से बाहर दिल्ली की सक्षम अदालत में स्थानांतरित करने का आदेश दिया. सीजेआई ने कहा कि उन्नाव बलात्कार मामले के मुकदमे की सुनवाई 45 दिन में पूरी की जाए.

सीबीआई को एक पखवाड़े से अधिक का समय नहीं

उन्‍नाव रेप पीड़िता के एक्‍सीडेंट केस में सीजेआई ने कहा कि एक्‍सीडेंट की जांच 7 दिन के अंदर की जाए. फिर भी अपवाद स्‍वरूप सीबीआई एक सप्‍ताह और ले सकती है. लेकिन किसी भी परिस्‍थति में जांच एक पखवाड़े से अधिक बढ़ाई नहीं जाएगी.

Supreme Court orders inquiry to be conducted by Secretary General within 7 days, under supervision of sitting SC judge nominated by CJI, to ascertain whether there was any lapse/negligence by registry officials in delay in processing letter of Unnao rape victim’s mother to CJI. https://t.co/RGWoGM9Hsj

