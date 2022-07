Viral Video: उत्तराखंड के चंपावत में किरौड़ा नाले में आज मंगलवार सुबह पानी के तेज बहाव में स्कूल की एक बस बह गई. इस घटना में बस का चालक और परिचालक गंभीर रुप से घायल हो गए. पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पींचा ने बताया कि सुबह आठ बजे टनकपुर के एक निजी विद्यालय की बस पूर्णागिरि मार्ग पर बच्चों को लेने जा रही थी और इस दौरान तेज बारिश के चलते उफान पर चल रहे किरौड़ा नाले को पार करते समय बस बह गई.Also Read - Viral Video Today: कैमरे में कैद हुआ अजीब सा दानव, पार्किंग में जो करता दिखा डर ही जाएंगे आप- देखें वीडियो

घटना के वक्त बस में बच्चे नहीं थे. उन्होंने बताया कि बस चालक कमलेश कार्की (40) तथा परिचालक युगल किशोर पंत (30) को ग्रामीणों, पुलिस, अग्निशमन और राज्य आपदा राहत बल की टीम ने बचा लिया और उन्हें टनकपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है जहां दोनों की हालत स्थिर बताई जाती है.

#Uttarakhand School bus washed away in floods due to heavy rainfall in #Champawat district. Watch viral video pic.twitter.com/JmegCHT5ow

— India.com (@indiacom) July 19, 2022