School Holiday: ठंड, कोहरा और त्योहारों का असर, इन राज्यों में इस दिन बंद रहेंगे स्कूल

इस दिन देश के कई राज्यों में स्कूलों में छुट्टी रहेगी. इसकी वजह उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड और घना कोहरा है, जबकि दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों में क्षेत्रीय त्योहारों के चलते अवकाश घोषित किया गया है.

Published: January 15, 2026 6:32 PM IST
By Tanuja Joshi
School Holiday: 16 जनवरी 2026, शुक्रवार को देश के कई हिस्सों में स्कूलों में छुट्टी रहेगी. इसकी वजह कहीं कड़ाके की ठंड और घना कोहरा है, तो कहीं क्षेत्रीय और धार्मिक त्योहारों का असर. उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने स्कूल बंद रखने का फैसला लिया है, जबकि दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में त्योहारों के कारण पहले से ही अवकाश घोषित है.

दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में तापमान लगातार गिर रहा है और सुबह के समय घना कोहरा छाया रहता है. इसी कारण दिल्ली और नोएडा में पहले ही स्कूलों की छुट्टियां 15 जनवरी तक बढ़ा दी गई थीं. मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए कई जिलों में आगे भी स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया गया है, खासकर छोटे बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए.

चंडीगढ़ में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं. वहां जिला शिक्षा कार्यालय ने सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के लिए शीतकालीन अवकाश 17 जनवरी 2026 तक बढ़ा दिया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे दर्ज किया गया है, जिससे बच्चों के स्कूल जाने पर स्वास्थ्य जोखिम बढ़ सकता है.

दक्षिण भारत में 16 जनवरी का महत्व मौसम से ज्यादा त्योहारों से जुड़ा है. तमिलनाडु में इस दिन तिरुवल्लुवर दिवस मनाया जाता है, जो महान तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर को समर्पित है. यह एक अनिवार्य सरकारी अवकाश होता है, इसलिए स्कूल और कॉलेज बंद रहते हैं. वहीं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कनुमा पर्व मनाया जाता है, जो संक्रांति उत्सव का अंतिम दिन होता है और आमतौर पर स्कूलों में छुट्टी रहती है.

16 से 20 जनवरी तक छुट्टी

पूर्वोत्तर राज्य असम में माघ बिहू के चलते भी स्कूलों में अवकाश देखने को मिलता है. माघ बिहू 15 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन इसके अगले दिन यानी 16 जनवरी को भी कई जगह स्कूल बंद रहते हैं ताकि लोग पारंपरिक कार्यक्रमों और पारिवारिक आयोजनों में शामिल हो सकें. इसके अलावा कुछ जिलों में प्रशासन ने 16 से 20 जनवरी तक सभी सरकारी, निजी और सहायता प्राप्त स्कूलों में अवकाश घोषित किया है. यह फैसला मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या के दौरान पवित्र स्नान और भीड़ को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

हालांकि, स्कूल बंदी से जुड़ा फैसला राज्य और जिला स्तर पर अलग-अलग होता है. इसलिए अभिभावकों और छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्कूल प्रशासन, जिला मजिस्ट्रेट के आदेश या शिक्षा विभाग की आधिकारिक सूचना जरूर जांच लें, ताकि किसी तरह की भ्रम की स्थिति न बने.

About the Author

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

