School Kab Khulenge 2021 Latest Update: देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम होने के बाद ज्यादातर राज्यों में लॉकडाउन (Lockdown) पाबंदियों में ढील दी गई है. अनलॉक (Unlock) के माध्यम से जरूरी गतिविधियों को एक बार फिर बहाल किया जा रहा है. कई राज्यों में स्कूल खोले जा चुके हैं और कुछ राज्यों में स्कूल-कॉलेजों को खोलने की घोषणा की जा चुकी है. इन सबके बीच कर्नाटक सरकार ने भी राज्य में स्कूलों को खोलने का फैसला किया है.Also Read - कर्नाटक में कल 29 मंत्रियों को आवंटित किए जाएंगे विभाग, कुछ मंत्री बड़े विभाग पाने की उम्मीद में

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि आज हमने COVID मैनेजमेंट के विशेषज्ञों डॉ. देवी शेट्टी, डॉ. मंजूनाथ, डॉ. रवि, डॉ. सुदर्शन, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग के साथ बैठक की. हमने वर्तमान स्थिति, पॉजिटिविटी दर और केंद्र के दिशानिर्देशों पर चर्चा की. सभी चर्चाओं के बाद, हमने कुछ निर्णय लिए हैं. Also Read - Bengal Me Kab Khulenge School: बंगाल में कब खुलेंगे स्कूल और कॉलेज? CM ममता बनर्जी ने दी यह बड़ी जानकारी...

The decision about reopening of classes up to std 8th will be taken in the last week of August after looking at all aspects of third-wave. All this is what the experts suggested. Covid-19 task force will be formed soon: Karnataka CM Basavaraj Bommai

— ANI (@ANI) August 6, 2021