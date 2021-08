School Kab Khulenge: कोरोना के मामले कम होने के बाद चंदीगढ़ प्रशासन (Chandigarh Me Kab Khulenge School) ने भी स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है. ताजा जानकारी के अनुसार, चंडीगढ़ में सातवीं और 8वीं क्लास के स्कूल 9 अगस्त से खोले जाएंगे. हालांकि अपने बच्चों को स्कूलों में भेजने के लिए माता-पिता की सहमति जरूरी होगी. प्रशासन की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, ऑनलाइन क्लास को भी फिलहाल जारी रखा जाएगा.Also Read - UP Me Kab Khulenge School: यूपी में इस दिन से खुलेंगे स्कूल, योगी सरकार का बड़ा फैसला

इससे पहले पंजाब में भी सोमवार से सभी कक्षाओं के लिए स्कूलों को फिर से खोल दिया गया. इससे पहले साल के शुरू में प्री-प्राइमरी स्तर की कक्षाओं के लिए कुछ महीनों के लिए स्कूल खोले गए थे. राज्य सरकार ने बीते शनिवार को 2 अगस्त से सभी कक्षाओं के लिए स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी थी. Also Read - Kab Khulenge School: आठ राज्यों में खुल चुके हैं स्कूल, अगस्त में इन प्रदेशों में भी लगेंगी कक्षाएं

Class 7th & 8th will start functioning physically from August 9 subject to parents' consent for sending their wards to the schools. Online mode of teaching will also continue: Chandigarh Administration pic.twitter.com/PZZ0Tpy49v

— ANI (@ANI) August 4, 2021