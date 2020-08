School Reopen in Unlock 4.0 News: कोरोना वायरस की वजह से पिछले मार्च के अंतिम सप्ताह से पूरे देश में अभी तक स्कूल कॉलेज सहित सभी एजूकेशनल इंस्टीट्यूट पूरी तरह से बंद हैं. पांच महीनें से स्कूल बंद होने की वजह से पढ़ाई का अच्छा खासा नुकसान हो चुका है और अब सब सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार दोबारा कब स्कूल (School Reopen News)और कॉलेज को री-ओपेन (College Reopen) करेगी ताकि आगे की पढ़ाई शुरू हो सके. हालांकि सरकार ने स्कूल बंद होने के साथ ही ऑनलाइन पढ़ाई (Online Study) शुरू करवाई थी लेकिन समुचित व्यवस्था न होने की वजह से यह ज्यादा प्रभावकारी साबित न हो सकी और ज्यादातर अभिभावक भी इससे संतुष्ट नहीं दिखे. Also Read - Schools Reopen in India from September, Fact Check कोरोना संकट के बीच क्या खुलने जा रहे हैं स्कूल..?, यहां जानें सच्चाई

School-College Reopening Latest News Update Also Read - School Opening latest News: शुरू होंगी परीक्षाएं और लगेंगी क्लासे, संसदीय समिति की बैठक में स्कूल खोलने पर ये बड़ा फैसला

देश में कोरोना का प्रसार तेजी से फैल रहा है अब तक भारत में तीस लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं जिसकी वजह से सरकार स्कूल कॉलेज को खोलने को लेकर किसी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहती. शिक्षा मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि जल्दबाजी में कोई भी ऐसा फैसला नहीं लिया जाएगा जिससे बच्चों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचे. अभी तक स्कूल खोलने को लेकर सरकार की तरफ से कोई दिशा निर्देश नहीं जारी किए गए हैं , लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में एक सितंबर से स्कूल खोले जाने की बात कही जा रही है. अभी तक यह सिर्फ कयास ही है कि एक सितंबर से स्कूल खुलेंगे या नहीं.

ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है कि अगस्त से पहले यह उम्मीद थी कि 15 अगस्त से देश में स्कूल और कॉलेज को खोलने की इजाजत दी जाएगी लेकिन बाद में सरकार की तरफ से 31 अगस्त तक पूरी तरह से स्कूल कॉलेज बंद रहने के निर्देश जारी कर दिए गए थे.

आपको बता दें कि देश में एक सितंबर से अनलॉक 4.0 की शुरुआत हो रही है और धीरे धीरे देश पूरी तरह से अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है इसलिए इस बात की बहुत ज्यादा उम्मीद है कि 1 सितंबर 2020 से देश के सभी राज्यों में सरकार स्कूल खोलने का निर्णय ले सकती है.

अनलॉक के साथ अगर स्कूल कॉलेज खुलते हैं तो यह राज्य सरकार की जिम्मदारी होगी कि वह किस प्रकार के दिशा निर्देश और नियम लागू करती है ताकि बच्चे वायरस के संक्रमण से पूरी तरह से सुरक्षित रहें. कोरोना संकट के दौर में बच्चों में सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना भी स्कूल और सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी.