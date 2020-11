School Reopen in West Bengal Latest Update: पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने रविवार को कहा कि राज्य भर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों (Collage Reopen in West Bengal) में तुरंत कक्षाएं शुरू करने की कोई योजना नहीं है. राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ ऑनलाइन बैठक के बाद मंत्री ने कहा कि वर्तमान में महामारी के कारण छात्रों के लिए परिसर नहीं खोले जा सकते. Also Read - School Reopen in Haryana latest news: हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में 10 दिन और बंद रहेंगे स्कूल

चटर्जी ने कहा, "कक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाती रहेंगी. कुलपतियों की राय को सुनने के बाद उच्च शिक्षा विभाग का विचार है कि मौजूदा परिस्थितियों में परिसर में कक्षाएं नहीं लगाई जा सकती हैं क्योंकि महामारी का प्रकोप अब भी जारी है." मंत्री ने कहा कि उच्च शैक्षणिक संस्थान स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर प्रवेश प्रक्रिया को 15 दिनों तक बढ़ा सकते हैं. उन्होंने कहा कि संबंधित विश्वविद्यालय के अधिकारियों के परामर्श से स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को कम किया जाएगा.

चटर्जी ने कहा कि यदि स्थिति ठीक नहीं रही, तो पहले सेमेस्टर का संचालन ऑनलाइन भी किया जा सकता है. सरकार ने इससे पहले अक्टूबर में कहा था कि वह महामारी की स्थिति के आधार पर एक दिसंबर से विभिन्न सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों में कैंपस गतिविधियों को शुरू करने पर विचार कर रही है.

