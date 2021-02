School Reopen News: कोरोना महामारी के बीच अब सभी राज्यों में धीरे-धीरे स्कूल-कॉलेज खोले जा रहे हैं. स्कूल खुलने के कुछ ही दिनों बाद केरल के मलप्पुरम जिले में दो स्कूलों के 192 स्टूडेंट्स कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. ये बच्चे दसवीं क्लास के हैं. इनके साथ ही 70 शिक्षक भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. ट्रेसिंग के बाद छात्रों और शिक्षकों के कोरोना पॉजिटिव होने का पता चला. अधिकारियों ने कहा कि टीचर समेत 72 स्टाफकर्मियों को भी वायरस से संक्रमित पाया गया है. बता दें कि केरल देश में कोरोना संकट से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में हैं. Also Read - Delhi School Reopen: आज से खुल गए 9वीं और 11वीं के स्कूल, छात्र-छात्राओं को माननी होगी ये बात

जानकारी के मुताबिक केरल के मलाप्पुरम के दो सरकारी विद्यालयों में करीब 190 विद्यार्थी और 70 अध्यापक कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य अधिकारियों ने जिले के विद्यालयों से अतिरिक्त सावधानी बरतने और कोविड-19 प्रोटोकोल का कड़ाई से पालन करने को कहा है।

जिले के एक स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि रविवार को जांच में मॉनचेरी हाइयर सेकेंडरी स्कूल के करीब 150 विद्यार्थी और 34 शिक्षक इस जानलेवा वायरस से संक्रमित पाए गए. पिछले सप्ताह एक विद्यार्थी में संक्रमण की पुष्ठि होने के बाद विद्यालय के 600 से अधिक छात्र-छात्राओं की इस वायरस संबंधी जांच की गई. जो विद्यार्थी इस जांच में संक्रमित पाए गए, वे दसवीं कक्षा के हैं और वे उस विद्यार्थी के सहपाठी हैं, जो सबसे पहले संक्रमित हुआ थे.

अन्य मामले में पोन्नानी के वन्नेरी हायर सेंकेंडरी स्कूल के 39 विद्यार्थी एवं 36 अध्यापक कोरोना की चपेट में आए हैं. इस वायरस के तेजी से फैलने के चलते प्रशासन ने सभी विद्यालयों में एक दूसरे से दूरी बनाने एवं अन्य स्वास्थ्य नियमों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है.