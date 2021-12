School Reopen News: कोरोना और ओमिक्रॉन के खतरे के बीच उड़ीसा सरकार ने प्राथमिक कक्षाओं को ऑफलाइन मोड में एक बार फिर से खोलने का फैसला किया है और कहा है कि राज्य के सभी प्राइमरी स्कूल तीन जनवरी से खोल दिए जाएंगे . बता दें कि ओडिशा में प्राथमिक स्कूलें (क्लास 1 से 5 तक) काफी लंबे समय से बंद थीं, जिन्हें अब 3 जनवरी से एक बार फिर ऑफलाइन मोड में शुरू किया जाएगा. बता दें कि स्कूलों के ऑनलाइन क्लासेज जारी रहीं थीं और आगे भी जो बच्चे ऑ नलाइन क्लास करना चाहेंगे, कर सकते हैं. क्लासेज ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में जारी रहेंगी.Also Read - Omicron In India: कितना खतरनाक है ओमिक्रॉन? क्या हैं इसके लक्षण और उपचार, कैसे बचें..जानिए सबकुछ

प्राथमिक स्कूलों के ऑफलाइन क्लासेज शुरू करने के निर्णय की जानकारी ओडिशा स्कूल एवं जन शिक्षा मंत्री एस आर दाश ने प्रेस वार्ता करके दी है. उन्होंने कहा कि राज्य में कुल 27,000 स्कूल 3 जनवरी, 2022 से ऑफलाइन कक्षाएं फिर से शुरू करेंगे. हालांकि, छात्रों को ऑफलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए माता-पिता की सहमति की आवश्यकता होगी.

उन्होंने कहा कि 15 साल से ज्यादा आयु के छात्रों का टीकाकरण कराया जाएगा. Also Read - Covid19-Omicron in India: भारत में कल से 38% बढ़े कोरोना के मरीज, ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा भी 781 पर पहुंचा | पढ़िए ताजा अपडेट

Odisha government has decided to reopen schools for classes 1 to 5 from Jan 3. A total of 27,000 schools will reopen with timings from 9AM to 12 Noon. Students above 15 yrs of age will get vaccinated under govt guidelines: Odisha School & Mass Education Minister Samir Ranjan Dash pic.twitter.com/zvHZbRhJ50

