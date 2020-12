School Reopening Latest Updates: देश में जारी कोरोना संकट (Coronavirus) के बीच कई राज्यों ने नए साल से स्कूलों को खोलने (School Kab Khulenge) की घोषणा की है. हालांकि अब भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहां एहतियातन स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने का फैसला किया है. इस बीच कर्नाटक की बीएस येदियुरप्पा (BS Yediyurappa) सरकार ने राज्य में 1 जनवरी से स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है. Also Read - School Reopening In Maharashtra: 9वीं से 12वीं तक के स्कूल इस तारीख हो जाएंगे शुरू, जानें क्या है नया आदेश....

Classes for standard 10th and 12th will start from January 1: Karnataka Minister for Primary & Secondary Education S Suresh Kumar Also Read - School Reopening In Bihar: बिहार में स्कूल जाने से पहले पढ़ लें ये जरूरी गाइडलाइंस, नहीं तो...

— ANI (@ANI) December 28, 2020 Also Read - School Reopen Latest News: इस राज्य में एक जनवरी से 10वीं-12वीं की नियमित कक्षाएं होंगी शुरू, ये होगें नए नियम