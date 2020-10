Schools Reopening News: सरकार ने Unlock 5.0 की गाइडलाइंस के साथ सभी राज्यों को 15 अक्‍टूबर से स्‍कूल-कॉलेजों को खोलने का आदेश (School Reopening News) जारी कर दिया. हालांकि केंद्र ने यह आदेश लागू करने का अध‍िकार राज्यों पर छोड़ दिया. इस बीच सोशल मीडिया पर एक न्यूज वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से स्कूल-कॉलेजों को खोलने का फैसला वापस ले लिया है. यानी अब 15 अक्टूबर से स्कूल-कॉलेज नहीं खोलने जाएंगे. Also Read - School Reopening News: क्या 15 अक्टूबर से देश के सभी राज्यों में खुल रहे हैं स्कूल? जानिये क्या है ताजा अपडेट

PIB Fact Check में यह दावा फर्जी निकला. इसका मतलब सरकार की तरफ से इस फैसले को वापस नहीं लिया गया है. यानी 15 अक्टूबर से स्कूल-कॉलेज को खोलने का फैसला बरकरार है. साथ ही यह राज्यों पर तय करेगा की वह कोरोना की स्थिति को देखते हुए स्कूलों को दोबारा खोलने का फैसला लेते हैं या उसे कुछ और दिन टालते हैं. Also Read - School Reopening in Maharashtra: महाराष्ट्र में कब से खुलेंगे बंद पड़े स्कूल-कॉलेज, शिक्षा मंत्री ने दी पूरी जानकारी

PIB Fact Check की तरफ से ट्वीट कर लिखा गया, ‘एक #Morphed (छेडछाड़ की हुई) तस्वीर में यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार अब 15 अक्टूबर से स्कूल व कॉलेज नहीं खोलेगी. यह दावा फर्जी है. शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में स्कूलों को खोलने से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं.’

बता दें कि Unlock 5.0 के दिशानिर्देशों (Unlock 5 Guidelines) के अनुसार कन्टेन्मेंट जोन्स के बाहर स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान 15 अक्तूबर के बाद फिर से खोले जा सकते हैं.

प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने इंटरनेट पर प्रचलित गलत सूचनाओं और फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए दिसंबर 2019 में इस तथ्य-जांच शाखा (PIB Fact Check) की शुरुआत की गई थी. यह दावा किया गया कि इसका उद्देश्य ‘सरकार की नीतियों और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रसारित होने वाली योजनाओं से संबंधित गलत सूचना की पहचान करना था.’ सरकार की तरफ से बार-बार ऐसी अपुष्ट रिपोर्टों को साझा न करने और केवल विश्वसनीय स्रोतों पर भरोसा करने की लोगों से अपील भी की जाती है.

DoSEL, @EduMinOfIndia has issued SOP/Guidelines for reopening of schools. pic.twitter.com/pwJXZZd40w

बता दें कि केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 की गाइडलाइंस (Unlock 5 Guidelines) जारी करते हुए यह कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यह तय कर सकते हैं कि वे 15 अक्टूबर के बाद स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों को क्रमबद्ध तरीके से फिर से खोलना चाहते हैं या नहीं. गृह मंत्रालय ने कहा, ‘निर्णय संबंधित स्कूल/ संस्थान प्रबंधन के परामर्श से लिया जाएगा.’

सरकार ने गाइडलाइंस में कहा कि ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन (Online And Distance Education) हालांकि शिक्षण का पसंदीदा तरीका बने रहना चाहिए. सरकार ने कहा, ‘जहां स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर रहे हैं और कुछ छात्र फिजिकल रूप से उपस्थित होने के बजाय ऑनलाइन कक्षाओं (Online Class) में भाग लेना पसंद करते हैं, उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है.’

As per para -1 of @HMOIndia's order no. 40-3/2020-DM-I(A) dated 30.09.2020 for reopening, States/UT Governments may take a decision in respect of reopening of schools and coaching institutions after 15th Oct in a graded manner. #SchoolGuidelines pic.twitter.com/JLfJ97qJsF

— Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) October 5, 2020