School Reopening News In Hindi: कोरोना के कहर के बीच अनलॉक (Unlock) के माध्यम से देश को एक बार फिर पटरी पर लाने की कवायद चल रहहै. धीरे-धीरे सभी सुविधाएं बहाल की जा रही हैं. इस बीच मेट्रो सेवा भी शुरू कर दी गई है. अब हर किसी के मन में सबसे बड़ा सवाल स्कूल को खोले जाने को लेकर उठ रहे हैं. उम्मीद की जा रही थी कि Unlock के चौथे चरण (Unlock 4.0) में केंद्र सरकार महामारी की वजह से छह महीने से बंद स्कूल, कॉलेजों को खोलने को लेकर बड़ा फैसला लेगी. हालांकि सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस के अनुसार 21 सितंबर से सिर्फ 9वीं से 12वीं तक के छात्र ही अपने माता-पिता से लिखित सहमति मिलने के बाद ही स्कूल जा सकेंगे. ऐसे में कई राज्य सरकारें अपने यहां स्कूल खोल सकती हैं.

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh School Reopening News)

उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को ध्यान में रखकर स्कूल-कॉलेज खोले जा सकते हैं. हालांकि यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश में 15 सितंबर तक कोरोना की स्थिति पर नजर रखी जाएगी, इसके बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा. शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम कोरोना के हालात पर नजर बनाए हुए हैं और बच्चों को स्कूल बुलाना है या नहीं या फिर किस तरह से व्यवस्थाएं बनाई जानी है या फिर स्कूल खोलने से संबंधित सभी बातें कोरोना वायरस के हालात पर निर्भर करेंगी इसलिए सरकार अभी इस पर कोई निर्णय नहीं ले सकती. उन्होंने कहा कि राज्य में दोबारा स्कूल खोलने पर कोई ठोस निर्णय 15 सितंबर के बाद ही लिया जाएगा.

हरियाणा (Haryana School Reopening News)

स्कूल खोले जाने को लेकर हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है. शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि हम राज्य में स्कूल खोलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं बस हमें केंद्र सरकार की इजाजत और गाइडलाइंस का इंतजार है. उन्होंने कहा कि स्कूल खोलने को लेकर राज्य सरकार ने अपनी तरफ से तैयारियां पूरी कर ली हैं और अगर केंद्र सरकार की तरफ से इजाजत मिलती है तो हम तुरंत स्कूल खोल देंगे.

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh School Reopening News)

मध्य प्रदेश के सरकारी एवं प्राइवेट स्कूल की 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं 21 सितंबर से शुरू हो जाएंगी. जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना ने शुक्रवार को इसके आदेश जारी कर दिए हैं. जारी आदेश में उन्होंने बताया कि केंद्र की स्कूल री-ओपनिंग गाइडलाइन के अनुरूप एसओपी का सख्ती से पालन किया जाएगा. भोपाल में 79 सरकारी, एमपी बोर्ड से संबद्ध 200 और सीबीएसई से संबद्ध 132 हाई एवं हायर सेकंडरी स्कूल हैं. गाइडलाइन के मुताबिक 9वीं-12वीं के बच्चों को स्कूल आने के लिए अभिभावकों से लिखित अनुमति लाना जरूरी है.

दिल्ली (Delhi School Reopening News)

शिक्षा निदेशालय (DoE) दिल्ली सरकार ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण दिल्ली के सभी स्कूल 30 सितंबर तक बंद रहेंगे, लेकिन 21 सितंबर से टीचरों से गाइडेंस लेने के लिए सीनियर क्लासेज के छात्र अपने संस्थान जा सकते हैं. निदेशालय ने कहा है कि ऑनलाइन टीचिंग, टेली-काउंसलिंग और संबंधित कार्यों के लिए 50 प्रतिशत तक टीचिंग और नॉन-टीचिंग कर्मचारियों को COVID-19 कंटेंमेंट ज़ोन के बाहर के स्कूलों में बुलाया जा सकता है. उन्होंने कहा, ‘सभी स्कूलों को COVID-19 महामारी के मद्देनजर 30 सितंबर तक छात्रों के लिए बंद रखा जाएगा. हालांकि, सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्वैच्छिक आधार पर केवल कंटेंमेंट ज़ोन के बाहर के क्षेत्रों में अपने स्कूलों में जाने की अनुमति दी जा सकती है.

उत्तराखंड (Uttarakhand School Reopening News)

उत्तराखंड में स्कूल, कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे. राज्य सरकार ने पूरी तरह से स्कूल खोलने की अभी अनुमति नहीं दी है. दरअसल, उत्तराखंड में कुल 29 हजार से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले आ चुके हैं. इनमें से करीब नौ हजार लोग अभी भी बीमारी से संक्रमित हैं, इनका ईलाज चल रहा है.

झारखंड (Jharkhand School Reopening News)

झारखंड सरकार भी महामारी के बीच स्कूल खोलने के पक्ष में है. झारखंड के शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ महतो का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है. उन्होंने बताया, ‘एक सर्वे से हमें पता चला है कि शहरी क्षेत्रों में ऑनलाइन क्लास का महज 27 फीसदी छात्र ही लाभ ले पा रहे हैं. ग्रामीण इलाकों में तो यह आंकड़ा और भी खराब है. कुछ बच्चों के पास मोबाइल कनेक्शन भी नहीं है.’ उन्होंने बताया कि सरकार इस दिशा में काम कर रही है और केंद्र सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.

आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh School Reopening News)

आंध्र प्रदेश में भी 21 सितंबर से स्कूल खोले जा रहे हैं. यहां 50 फीसदी टीचिंग और 50 फीसदी नॉन टीचिंग स्टाफ को स्कूल में बुलाया जा सकता है. 9वीं कक्षा से 12 तक का कोई भी छात्र अपने परिवारवालों की लिखित अनुमति के बाद स्कूल जा सकता है और पढ़ाई कर सकता है. राज्य सरकार की तरफ से यह जानकारी दी गई है.

उधर, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्निनी कुमार चौबे ने रविवार को स्कूल खोलने से जुड़ी गाइडलाइंस ट्विटर पर शेयर की. गाइडलाइंस के मुताबिक क्लासरूम में कुर्सियों और मेज के बीच 6 फीट की दूरी जरूरी होगा. क्लासरूम एक्टिविटी अलग-अलग समय पर होंगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा. छात्रों और शिक्षकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. छात्रों को आपस में लैपटॉप, नोटबुक, स्टेशनरी शेयर करने की इजाजत नहीं होगी. क्लासरूम, प्रयोगशाला, पार्किंग एरिया के साथ बार-बार छुए जाने वाली जगहों कुर्सियों, बेंच को डिसइन्फेक्शन किया जाना जरूरी होगा.