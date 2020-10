School Reopening Latest Guidelines: स्कूलों को खोलने को लेकर केंद्र की तरफ से इजाजत के बाद राज्यों ने भी इसे लेकर फैसला करना शुरू कर दिया है. केंद्र सरकार की तरफ से अनलॉक 5 की गाइडलाइंस (Unlock 5 Guidelines) में यह कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यह तय कर सकते हैं कि वे 15 अक्टूबर के बाद स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलना चाहते हैं या नहीं. अब शिक्षा मंत्रालय ने 15 अक्टूबर से चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को खोलने के लिए कुछ जरूरी दिशा-निर्देश (School Reopening Guidelines) भी जारी किए हैं. शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने ट्वीट कर कहा, ‘राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सावधानियों के आधार पर खुद का मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करना होगा. Also Read - School Reopening News: दिल्ली में कब खुलेंगे स्कूल, जानिये शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने क्या दिया जवाब....

शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि वे क्रमबद्ध तरीके से ऐसी व्यवस्था करें कि छात्र सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्कूल आ पाएं. शिक्षा मंत्री ने कहा कि 5 अक्टूबर को दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार स्कूलों के फिर से खोले जाने के कम से कम दो से तीन सप्ताह के भीतर कोई भी एसेसमेंट टेस्ट नहीं लिया जाएगा, अटेंडेंस की नीतियो में लचीलापन लाना होगा और ऑनलाइन लर्निंग जारी रहेगी, जिसे प्रोत्साहित किया जाता रहेगा.

DoSEL, @EduMinOfIndia has issued SOP/Guidelines for reopening of schools. pic.twitter.com/pwJXZZd40w

— Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) October 5, 2020