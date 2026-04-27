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भीषण गर्मी का असर, नोएडा सहित इन शहरों में बदली स्कूल की टाइमिंग; यहां चेक करें नया शेड्यूल
School Time Change: उत्तर भारत के कई शहरों में बढ़ती तपिश और गर्मी के कारण स्थानीय प्रशासन स्कूलों की टाइमिंग में बड़ा बदलाव किया है.
School Time Change: उत्तर भारत में इन दिनों तेज गर्मी और लू का असर बढ़ गया है. तेज धूप के कारण बच्चों को स्कूल आने-जाने में काफी परेशानी हो रही थी. इसी को देखते हुए कई शहरों में स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है. यह फैसला खास तौर पर बच्चों की सेफ्टी को ध्यान में रखकर लिया गया है. अब कोशिश यह है कि बच्चे दोपहर की तेज धूप से पहले ही घर पहुंच जाएं. नोएडा, पटना और देहरादून जैसे शहरों में प्रशासन ने अलग-अलग तरीके से कदम उठाए हैं, ताकि बच्चों को गर्मी से बचाया जा सके.
नोएडा में नया स्कूल टाइम
गौतमबुद्ध नगर यानी नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सभी स्कूलों का समय बदल दिया गया है. जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार, 27 अप्रैल से सभी बोर्ड के स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक ही चलेंगे. इसमें CBSE, ICSE और यूपी बोर्ड के स्कूल शामिल हैं. यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि बच्चे दोपहर की तेज गर्मी से बच सकें. सुबह के समय मौसम थोड़ा ठंडा रहता है, इसलिए पढ़ाई भी आराम से हो सकेगी और बच्चों की सेहत पर भी असर कम पड़ेगा.
गाजियाबाद में भी बदला शेड्यूल
नोएडा के पास गाजियाबाद में भी स्कूलों का समय बदला गया है. यहां छोटे बच्चों के लिए खास फैसला लिया गया है. नर्सरी से लेकर 8वीं तक के सभी स्कूल अब सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक ही चलेंगे. प्रशासन का कहना है कि छोटे बच्चे गर्मी से जल्दी प्रभावित होते हैं, इसलिए उनके लिए यह बदलाव जरूरी था. इस नए टाइम टेबल से बच्चों को स्कूल से लौटते समय धूप और लू का सामना नहीं करना पड़ेगा और वे सुरक्षित रहेंगे.
पटना में भी अलर्ट
बिहार की राजधानी पटना में भी लू को देखते हुए स्कूल टाइम कम कर दिया गया है. यहां कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल सुबह से लेकर 11:30 बजे तक ही चलेंगे. इसके बाद कोई क्लास या एक्टिविटी नहीं होगी. जिला प्रशासन ने साफ कहा है कि गर्मी बच्चों की सेहत के लिए खतरा बन सकती है, इसलिए यह कदम उठाया गया है. इस फैसले से बच्चों को राहत मिलेगी और वे तेज धूप से बच पाएंगे.
देहरादून में स्कूल पूरी तरह बंद
उत्तराखंड के देहरादून में गर्मी और लू का असर ज्यादा होने की वजह से बड़ा फैसला लिया गया है. यहां 27 अप्रैल से सभी स्कूलों को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है. यह आदेश कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू है. इसके साथ ही आंगनवाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे. प्रशासन का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा सबसे जरूरी है, इसलिए यह कदम उठाया गया है. जब तक मौसम सामान्य नहीं होता, तब तक स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है.
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