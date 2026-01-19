By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
गौतमबुद्ध नगर में स्कूलों की टाइमिंग बदली, जिला अधिकारी ने दिए आदेश, जानिए कब से कब तक चलेंगी कक्षाएं
School timings changed in Gautam Buddh Nagar: बढ़ते वायु प्रदूषण और भीषण शीतलहर को देखते हुए गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए स्कूलों की समय-सारणी में महत्वपूर्ण बदलाव किया है. जिला अधिकारी गौतमबुद्ध नगर के निर्देशों के अनुपालन में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया गया है.
बीएसए द्वारा जारी आदेश के अनुसार जनपद गौतमबुद्ध नगर में संचालित परिषदीय, अशासकीय, राजकीय विद्यालयों सहित सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी, यूपी बोर्ड एवं अन्य बोर्डों से मान्यता प्राप्त सभी विद्यालयों में नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सभी कक्षाओं का संचालन 19 जनवरी 2026 से आगामी आदेश तक सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक किया जाएगा.
यह आदेश घने कोहरे, अत्यधिक ठंड और प्रदूषण के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. जिला प्रशासन का मानना है कि सुबह के समय अत्यधिक ठंड और कम दृश्यता के कारण छात्रों को विद्यालय आने-जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे दुर्घटनाओं और बीमारियों की आशंका बढ़ जाती है. यह आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गौतमबुद्ध नगर राहुल पंवार द्वारा जारी किया गया है, जिसमें आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं.
आदेश की प्रतिलिपि जिला अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिला अधिकारी प्रशासन, नगर मजिस्ट्रेट, उपजिलाधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला सूचना अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी सहित समस्त संबंधित अधिकारियों और विद्यालय प्रधानाचार्यों को भेजी गई है.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी प्रदूषण और ठंड को देखते हुए हाइब्रिड मोड लागू किया गया है. इसके तहत ऊपरी कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्र यदि चाहें तो स्कूल आ सकते हैं, अन्यथा उन्हें घर से ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा दी गई है. इससे अभिभावकों और छात्रों को परिस्थितियों के अनुसार विकल्प मिल सकेगा.
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण बढ़ा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण ने बीते कई दिनों के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद सहित पूरे एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है. कई इलाकों में एक्यूआई 450 से ऊपर दर्ज किया गया जबकि कुछ स्थानों पर यह 500 के करीब पहुंचता नजर आया.
नोएडा और गाजियाबाद की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. नोएडा में सेक्टर-62 में एक्यूआई 375, सेक्टर-1 में 439 और सेक्टर-116 में 422 दर्ज किया गया. गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक्यूआई 433, लोनी में 476, संजय नगर में 389 और वसुंधरा में 457 रिकॉर्ड किया गया. भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, घने कोहरे और स्मॉग की मोटी चादर ने पूरे एनसीआर को सुबह से ही ढक रखा है.
