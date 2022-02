Karnataka School Reopening News: कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद के बीच सोमवार से 10वीं तक के सभी स्कूलों को खोलने का फैसला किया गया है. हालांकि डिग्री कॉलेजों को खोलने का फैसला बाद में लिया जाएगा. राज्य सरकार ने मंगलवार को हिजाब विवाद के बीच स्कूल-कॉलेजों (Karnataka School Update) को बंद रखने का फैसला किया था. मीडिया से बात करते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) ने छात्रों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की. उन्होंने कहा, ‘पिछले दो दिन से स्थिति शांतिपूर्ण रही है. आज हाईकोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने मामले को सोमवार तक स्थगित किया है. कोर्ट ने सभी स्कूलों को फिर से खोलने की अपील करते हुए कहा कि दोनों पक्षों द्वारा किसी भी धार्मिक ड्रेस कोड से परहेज रखा जाए.Also Read - Hijab Row: हाईकोर्ट ने कहा- फैसला आने तक स्कूलों में मजहबी ड्रेस नहीं पहनें छात्र, हिजाब मामले की अगली सुनवाई सोमवार को

I appeal to everyone to work together & see that there is peace in the colleges. Schools will reopen from Monday for classes up to 10th standard. Degree colleges will reopen later: Karnataka CM Basavaraj Bommai pic.twitter.com/K30ZTBrfLY

— ANI (@ANI) February 10, 2022