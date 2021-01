बेंगलुरु: कर्नाटक में लगभग 9 महीने के बाद शुक्रवार को विद्यालयों और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों (पीयूसी) को कोविड-19 संबंधी सुरक्षा नियमों के साथ विद्यार्थियों के लिए खोला गया. Also Read - Covid-19 Vaccination Rehearsal: सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 2 जनवरी को होगा कोविड-19 वैक्सीनेशन का पूर्वाभ्यास

10वीं और 12वीं (प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज) के विद्यार्थियों के लिए शुक्रवार से कक्षाएं शुरू हो गईं. इन दोनों ही कक्षाओं के विद्यार्थी बोर्ड की परीक्षा देंगे. छठी से लेकर नौवीं कक्षाओं के बच्चे विद्यागम कार्यक्रम के लिए विद्यालय परिसरों में पहुंचे हैं. कोरोना काल में विद्यालयों के खुलने की अनिश्चितताओं के बीच सरकार ने बच्चों की शिक्षा जारी रखने के लिए इस योजना की शुरुआत की थी.

Karnataka: School reopens for classes 10th and 12th today in Bengaluru. Also Read - ब्रिटेन से लौटे यात्रियों के बारे में मंत्री सत्येंद्र जैन ने दी बड़ी जानकारी, बोले- दिल्ली में न्यू कोरोना स्ट्रेन से संक्रमित...

“Offline classes are better in comparison to online classes. I’m feeling good to be able to come to school. We are following COVID guidelines,” says a student. pic.twitter.com/LFLcP45Lkd

— ANI (@ANI) January 1, 2021