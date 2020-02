नई दिल्ली: उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के चलते सात मार्च तक स्कूल बंद रहेंगे क्योंकि हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में परीक्षाएं आयोजित कराने के लिए स्थिति अनुकूल नहीं है. शिक्षा निदेशालय ने शनिवार को यह घोषणा की. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने हालांकि शनिवार को स्पष्ट किया कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं तय कार्यक्रम के मुताबिक दो मार्च से होंगी.

Rama Sharma, CBSE PRO: Class 10&12 CBSE exams will be held as scheduled from 2 March onwards in #NortheastDelhi also. Board has filed affidavit in Delhi High Court&HC has directed Delhi Police&Delhi govt to ensure safety of students&render all help to conduct exams in these areas pic.twitter.com/4S4Fkms5YT

