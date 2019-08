श्रीनगर: पांच दिनों के बाद, जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिबंधात्मक आदेशों में ढील दी गई. स्कूल फिर से खुल गए और कुछ इलाकों में लोग सड़कों पर नजर आए. प्रतिबंधों में ढील दी जा रही है ताकि लोग स्थानीय मस्जिदों में जुमे की नमाज अदा कर सकें लेकिन ऐतिहासिक जामा मस्जिद में नहीं है, जहां से अतीत में अलगाववादियों को भारत विरोधी भाषण देते देखा गया है. इस बीच, जुमे की नमाज के दौरान या बाद में विरोध प्रदर्शन या अशांति को रोकने के लिए कश्मीर घाटी में सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं.

यहां डेरा डाले हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया कि किसी को कोई परेशानी नहीं हो. सांबा जिले में, कुछ स्कूल फिर से खुल गए और बच्चों को स्कूल जाते देखा गया.

