Schools reopen for all classes in Assam: पूरे देश में पिछले साल मार्च के अंत से देशव्यापी लॉकडाउन (Lockdown) की वजह से शैक्षणिक संस्थान बंद पड़े हैं. हालांकि अनलॉक की प्रक्रिया के तहत कई राज्यों ने स्कूलों को खेलने का फैसला किया. इसी क्रम में असम में 1 जनवरी 2021 से कड़े कोविड प्रोटोकॉल (Covid-19) के तहत आंशिक रूप से स्कूल खोलने का फैसला किया गया.

हालांकि बच्चों के अंदर कोरोना का डर बरकरार है. इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि स्कूल खुलने के पहले दिन कोई भी छात्र कक्षा में नहीं आया. राज्य के शिक्षा मंत्री हिमंत बिस्व शर्मा (Himanta Biswa Sarma) ने कहा था कि कोविड-19 (Covid-19) नियमों के चलते प्राथमिक विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों तक शैक्षिक संस्थानों पर लगी सभी पाबंदियों को 1 जनवरी से हटा दिया जाएगा. आज यानी 1 जनवरी 2021 से असम में नर्सरी से कक्षा 6 तक की कक्षाएं फिर से शुरू होनीं थीं. लेकिन छात्र कक्षा में नहीं पहुंचे.

इस दौरान स्कूल पहुंचे शिक्षक आपस में मनोरंजन करते नजर आए. समाचार एजेंसी एएनआई ने दिसपुर के गणेशगुरी एरिया में स्थित गोपाल बोरो सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्रिंसिपल-इन-चार्ज के हवाले से लिखा, "आज स्कूल में एक भी छात्र नहीं आया. चूंकि हम दिन के अंत तक रुकना चाहते थे, इसलिए हमने आपस में कुछ मनोरंजन करने का फैसला किया."