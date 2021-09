Schools Reopen: कोरोना महामारी की तीसरी लहर के खतरे के बीच कर्नाटक में आज से एक बार फिर कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं. बता दें कि राज्य में 9वीं से 12 वीं तक के स्कूल पहले ही शुरू हो चुके हैं. आज पहले दिन स्कूल में बच्चों की उपस्थिति कम रही और स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करते हुए बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिया गया. कोरोना महामारी के बाद काफी दिनों से बंद पड़े स्कूलों में एक तरफ जहां रौनक लौट आई है वहीं स्कूल पहुंचकर बच्चों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी.Also Read - UP Schools Reopening: कल से यूपी में खुल रहे हैं स्कूल, सीएम योगी ने दिए हैं ये सख्त निर्देश, जानिए क्या

कर्नाटक के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश स्कूल पहुंचे और राज्य में छठी से आठवीं कक्षा के छात्रों के लिए शारीरिक कक्षाएं फिर से शुरू करने पर छात्रों की राय जानने के लिए पब्लिक स्कूल के छात्रों के साथ बातचीत की. उसके बाद उन्होंने कहा कि “हम प्राथमिक कक्षाओं के लिए स्कूलों को फिर से खोलने के बारे में सोच रहे हैं.” Also Read - Rajasthan Schools Reopen Update: शिक्षामंत्री डोटासरा ने कहा-ये बस अफवाह है, 5 सितंबर से नहीं खुलेंगे प्राइमरी स्कूल

Bengaluru | Karnataka Primary & Secondary Education Minister BC Nagesh interacts with students of Karnataka Public School on the resumption of physical classes for students of 6th-8th standard in the state

“We are thinking about reopening schools for primary classes,” he says. pic.twitter.com/k3rOaUjrBD

— ANI (@ANI) September 6, 2021