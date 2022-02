Schools Reopen News: कोरोना की रफ्तार में कमी आने के साथ ही राज्यों में अब पाबंदियों को कम करने के साथ ही स्कूलों को खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. कई राज्यों में जहां स्कूल-कॉलेज खुल गए हैं तो वहीं गुजरात शिक्षा विभाग ने भी अब फैसला लिया है कि यहां 21 फरवरी से सभी स्कूल, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों में पूरी क्षमता के साथ खुल जाएंगे और अब स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाएं भी पहले की तरह चलेंगी. वहीं गोवा सरकार ने भी सोमवार 21 फरवरी से अपने राज्य के सभी स्कूलों-कॉलेजों को खोलने का फैसला सुनाया है. स्कूलों में कोरोना नियमों का पालन आवश्यक होगा और स्कूल आने के लिए छात्रों को माता-पिता की अनुमति लेनी होगी. बता दें कि कोरोना की वजह से बच्चों की पढ़ाई सबसे ज्यादा बाधित रही है.Also Read - CoronaVirus In India: केंद्र ने राज्य सरकारों को कहा-अब खत्म कर दें कोरोना प्रतिबंध, इन राज्यों ने हटाई पाबंदियां

गुजरात में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण स्कूलों और कॉलेजों को आठ जनवरी को बंद कर दिया गया था. हालांकि कक्षा 10 से 12 तक के छात्रों के लिए स्कूल बंद नहीं थे. अब गुजरात के सभी छात्र स्कूलों और कॉलेजों में 21 फरवरी को सख्त कोविड -19 प्रतिबंधों और एसओपी का पालन करते हुए सभी शिक्षण सस्थानों को फिर से खोल दिया है. छात्र अपने माता-पिता या अभिभावकों की लिखित सहमति से ही स्कूलों में आएंगे.

गोवा सरकार ने विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि 21 फरवरी से फिर से 1 से 12 कक्षा तक के सभी शैक्षणिक संस्थान सोमवार से खुलेंगे. स्कूलों में कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन आवश्यक होगा.

Goa | All educational institutions from class 1 to 12 will reopen from February 21, following COVID-19 appropriate behavior: State Govt pic.twitter.com/iWGJPJKd9G

